10.04.2020 (14:00)
Расчеты ЗРК «Бук-М2» ЮВО совершили марш к месту постоянной дислокации после выполнения боевых стрельб в Астраханской области
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» соединения Южного военного округа (ЮВО) завершили комбинированный марш с полигона Ашулук в Астраханской области к месту постоянной дислокации в Краснодарском крае.
Накануне подразделения провели боевые пуски ракет по высотным скоростным целям, имитирующим оперативно-тактическую авиацию противника. Всего было поражено более 10 целей.
Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа «Саман», выпущенные на удалении свыше 100 км. Боевые стрельбы прошли в штатном режиме.
В настоящее время личный состав и военная техника прибыли в пункт постоянной дислокации и приступили к несению повседневного боевого дежурства.
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