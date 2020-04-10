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10.04.2020 (13:50)

Разведчики ЮВО в горах Кавказского хребта в Северной Осетии приступили к комплексным соревнованиям

На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии стартовали комплексные соревнования разведчиков Южного военного округа (ЮВО) по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской и горной подготовке.

В течение шести суток поэтапно разведчики будут вести разведывательно-поисковые действия по неполным исходным данным, устраивать засады, осуществлять отход в труднопроходимой местности, передачу координат целей артиллерийским подразделениям для уничтожения объектов условного противника.

На завершающем этапе состязаний разведывательные подразделения совершат марш-бросок в район сбора, преодолев водную преграду.

Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения.

Действия разведчиков на каждом этапе оценят с учетом своевременного выхода на связь и точности определения координат целей для огневого поражения.

После подсчетов баллов состязательных дуэлей и определения лучшего разведывательного подразделения победители получат ценные призы, грамоты и переходящий кубок состязаний.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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