10.04.2020 (10:17)

Экипажи Су-34 и Су-30СМ авиаполка ЮВО в Ростовской области впервые выполнят совместные полеты с элементами воздушного бо

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области впервые выполнят совместные полеты с элементами воздушного боя в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Истребители-бомбардировщики Су-34 будут выполнять роль условного противника, атакующего с использованием средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей Су-30СМ предстоит обнаружить их в воздухе и атаковать на дальних рубежах.

Результаты воздушных поединков помогут определить средства объективного контроля, установленные на каждом самолете. Анализ данных позволит выяснить, кто из противоборствующих экипажей первым нанес точный удар по условному противнику.

Всего в совместных полетах принимают участие более 10 экипажей Су-34 и Су-30СМ, каждый из которых совершит не менее семи самолетовылетов.

Подобные «воздушные дуэли» экипажей позволяют летчикам повысить свое летное мастерство, а также выработать новые нестандартные тактические приемы современного воздушного боя.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице