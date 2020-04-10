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10.04.2020 (12:15)

Соединение надводных кораблей Каспийской флотилии в Дагестане приступило к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения

Соединение надводных кораблей Каспийской флотилии, дислоцированное в Дагестане, приступило к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи в составе корабельных ударных групп выполнят контрольные стрельбы из стрелкового оружия и артиллерийских систем, сдадут нормативы по тактической и специальной подготовкам в морских полигонах Каспийского моря.

При проведении контрольных занятий также будет оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность экипажей в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и боевых кораблей, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля. По её результатам военнослужащим будут выставлены соответствующие оценки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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