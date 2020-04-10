10.04.2020 (11:13)

Российские военнослужащие в Абхазии приступили к переводу военнои? техники на летний режим эксплуатации

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к сезонным работам по переводу военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Всего предстоит обслужить более 900 единиц военной и специальной техники, в т.ч. танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, 152-мм самоходные гаубицы «Акация», а также другой автомобильный транспорт как на колёсной, так и на гусеничной базе.

Для качественного проведения работ в базе было создано около 30 современных специализированных постов технического обслуживания. Регламентные работы на технике проводятся как в пунктах постоянной дислокации техники, так и в полевых условиях на горных полигонах Цабал и Нагвалоу.

На специализированных постах в парках, водители автомобилей и экипажи боевых машин осуществят проверку работоспособности агрегатов, электрических бортовых систем, узлов и оборудования, осмотрят силовые установки и топливные баки, произведут замену масла и специальных жидкостей.

В связи с особенными климатическими условиями, такими как повышенная влажность, соленый воздух, высокая температура, особое внимание уделяется обслуживанию систем охлаждения и кондиционирования воздуха, защите узлов и агрегатов от коррозии.

Мероприятия осуществляются для определения технического состояния вооружения и военной техники военной базы и подготовки её к надежной работе в летних условиях. Все мероприятия планируется завершить к началу мая.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице