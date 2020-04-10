10.04.2020 (09:55)

Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении

Летчики российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на полигоне Алагяз отработали взаимодействие с мотострелковыми подразделениями в темное время суток.

Личный состав оперативно-тактической и армейской авиации соединения обеспечил огневое прикрытие и поддержку с воздуха батальонной тактической группы военной базы в единой системе разведывательно-ударного комплекса.

Экипажи истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ выполнили более 50 нормативов и задач по обнаружению и распознаванию воздушных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей условного противника днем и ночью.

Летное тактическое учение проводилось в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В неи принимали участие военнослужащие летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 50 единиц специальной и авиационной военной техники ЮВО.

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