10.04.2020 (12:30)

Российские военные медики оценили эпидемиологическую обстановку в двух медицинских центрах Белграда

Сегодня российские военные медики оценили эпидемиологическую обстановку в двух медицинских центрах Белграда, которые сербские власти перепрофилировали для приема пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Это военно-медицинский центр белградского района Карабурма и клинический центр района Бежанийска коса.

Российские и сербские специалисты провели консультации по методике оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, выработали рекомендации по организации зонального принципа разделения внутрибольничного пространства, в соответствии с которыми медучреждения разделены на две зоны: «красную» – с высоким уровнем опасности заражения, где находятся в изоляции и проходят лечение пациенты с диагнозом «Covid-19», и «зеленую» – для медицинского и обслуживающего персонала.

Российские врачебно-сестринские бригады продолжили прием пациентов в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи. Специалисты РХБ защиты проводят дезинфекцию здания и территории военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде. Первоочередной задачей стала обработка развернутого на базе военного медучреждения полевого диагностического центра, в котором проводится диагностика пациентов и дальнейшее перенаправление для лечения в медицинские учреждения Белграда.

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