10.04.2020 (09:40)

Арктические мотострелки провели контрольные занятия по вождению боевых машин

На полигонах отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, прошли контрольные занятия по вождению боевых машин с привлечением более 80 единиц военной техники.

В сложных условиях местности водители многоцелевых легкобронированных тягачей МТЛБ, вездеходов ТТМ-4902ПС-10, самоходных установок 2С1 «Гвоздика», полноприводных армейских грузовиков «Урал» и «Камаз» преодолели искусственные и естественные препятствия: «Колейный мост», «Противотанковый ров», «Участки маневрирования» и другие преграды. Также водители продемонстрировали теоретические знания технического устройства своих машин.

В ходе контрольных занятий оценивались знания и умения арктических мотострелков управлять боевых машин в экстремальных условиях Крайнего Севера, когда действовать приходится в условиях полярной ночи и глубокого снежного покрова.

Помимо строгого выполнения инструкций при сдаче нормативов и выполнении упражнений, особое внимание уделялось неукоснительному соблюдению всеми военнослужащими техники безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице