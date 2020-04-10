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10.04.2020 (10:30)

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота вернулись в Севастополь

Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» прибыли на рейд Севастополя из длительного похода.

Экипажи боевых кораблей выполняли задачи в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Во время перехода по Чёрному морю корабли провели комплекс корабельных учений, в том числе по организации противовоздушной обороны и борьбе за живучесть.

В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении 2-недельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования.

По истечению 14 дней со дня убытия из иностранного порта фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе.

Запасы продовольствия и других материальных средств на кораблях соответствуют установленным нормам и позволяют экипажам находиться на борту вплоть до окончания карантинных мероприятий.

После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, а для кораблей плановое техническое обслуживание и пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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