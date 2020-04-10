10.04.2020 (09:35)

Многофункциональный медицинский центр в Севастополе возводится ударными темпами

В Севастополе на территории 1472 военно-морского клинического госпиталя ударными темпами идёт строительство двухэтажного многофункционального медицинского центра на 60 мест, общей площадью 3200 квадратных метров.

Создание медицинского центра осуществляется в рамках развития инфраструктуры военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота.

Работы начались 23 марта 2020 года, строительство выполняют специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России с участием инженерных подразделений Черноморского флота. На площадке задействованы более 250 человек и порядка 30 единиц техники, работы выполняются в 2 смены.

На данный момент полностью завершены работы по отрыву котлована, устройству песчаной подготовки, укладке мембраны, армированию и заливке фундаментной плиты, разработке грунта под фундамент лифтовых подъёмников

В настоящее время осуществляется монтаж железобетонных колодцев сети канализации, сверление отверстий под монтаж и непосредственный монтаж химических анкеров, монтаж колонн металлического каркаса, бетонирование подпорных стен и вертикальная планировка участка.

После завершения строительства медицинский центр будет оснащен самым современным оборудованием.

Завершение всех работ и передача многофункционального медицинского центра в эксплуатацию запланировано на 15 мая 2020 года.

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