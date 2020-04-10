10.04.2020 (10:00)

Совместное заявление межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики «О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места»

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

межведомственных координационных штабов

Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

«О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места»

от 10 апреля 2020 г.

Межведомственными координационными штабами России и Сирии последовательно реализуются шаги по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в возвращении на родину.

На сегодняшний день в родные места вернулись 2 141 456 сирийских граждан, из них 1 334 323 – внутренне перемещенных лиц и 807 133 – беженца с территорий иностранных государств. Сирийское правительство продолжает активную работу по скорейшей адаптации всех возвращающихся граждан в обществе.

Учитывая сложную эпидемическую ситуацию в мире, складывающуюся из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, власти Сирии прилагают значительные усилия по купированию угрозы в стране. В рамках мер по недопущению распространения коронавируса на постоянной основе проводится дезинфекция государственных учреждений, общественных мест и городских улиц.

До 16 апреля пролонгированы запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий, а также карантинные «каникулы» для всех министерств, ведомств и учреждений. Открываются дополнительные медицинские изоляторы и отделения реанимации, оборудованные аппаратами искусственной вентиляции легких.

Непрерывно ведется работа по выявлению граждан с симптомами заболевания. Выделены дополнительные средства на материальную поддержку медперсонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим от коронавируса. Благодаря проделанной работе на данном направлении, в подконтрольных Дамаску районах выявлено всего 19 случаев заболевания «COVID-19».

Сирийское правительство предоставляет Всемирной организации здравоохранения и другим профильным международным медицинским организациям полную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке на подконтрольных территориях, а принимаемые им антикоронавирусные меры признаны представителями этих организаций эффективными.

Несмотря на это, США продолжают цинично использовать общемировую проблему для дискредитации руководства Сирии, раскручивая информационно-пропагандистскую кампанию о его неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в стране и ответственности за обострение эпидемиологической обстановки, в том числе в лагерях беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь».

Вместе с тем, контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на подконтрольных США территориях не осуществляется вообще. По свидетельству беженцев из зоны «Эт-Танф», у оставшихся жителей лагеря «Рукбан» в случае начала эпидемии шансов выжить практически нет, так как медицинские пункты закрыты, нет медикаментов и квалифицированных врачей, никто не оказывает помощь.

Вместо эвакуации жителей лагеря на подконтрольную сирийскому правительству территорию, американская сторона, прикрываясь фальшивыми «гуманитарными» заявлениями, убеждает мировое сообщество в необходимости экстренного направления международной помощи в лагерь беженцев «Рукбан» для подпитки подконтрольных им боевиков.

В очередной раз обращаем внимание, что гуманитарные проблемы «Рукбана» в соответствии с нормами международного права – всецело забота и ответственность США, которые незаконно оккупируют данный район.

Российская и сирийская стороны неоднократно призывали к скорейшей эвакуации всех желающих из лагеря «Рукбан» на правительственную территорию, где для них созданы все условия, а в настоящее время предпринимаются необходимые меры по борьбе с распространением инфекции.

Однако ни профильные структуры ООН, ни контролирующая зону «Эт-Танф» американская сторона так и не выполнили взятые на себя обязательства по спасению оставшегося населения лагеря, затягивая его расформирование под различными надуманными предлогами.

В этой связи считаем верхом лицемерия все требования к сирийским властям со стороны США, выдвигаемые в условиях сохранения незаконных американских санкций, препятствующих восстановлению системы здравоохранения Сирии, а также поставкам медикаментов и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом.

При этом вызывает недоумение сообщение пресс-службы международной коалиции, возглавляемой США, о поставке крупной партии гуманитарных грузов, предназначенных для подразделений «Сирийских демократических сил», охраняющих центры содержания боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

Возникает закономерный вопрос, что мешает США оказывать на постоянной основе такую же помощь находящимся в «зоне контроля» своего контингента лагерям внутренне перемещенных лиц, включая «Рукбан» и «Эль-Холь», как того требуют нормы международного права?

Ответ на этот вопрос очевиден – истинными целями американской стороны является желание обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольные им группировки боевиков.

Незаконное присутствие США и их союзников на территории Сирийской Арабской Республики является сегодня основным препятствием для полноценного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сирийских граждан, проживающих в неподконтрольных законному правительству районах республики.



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