10.04.2020 (09:23)

Дезинфекцию жилых домов в Улан-Удэ провели военнослужащие РХБ защиты ВВО

Специальную обработку жилых многоэтажных домов, расположенных в военном городке Сосновый Бор (Республика Бурятия), провели подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа в рамках профилактических мероприятий по борьбе с распространением вирусной инфекции.

Сводный отряд общевойскового объединения ВВО провёл обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.

Кроме того, при въезде на территорию городка, военнослужащие специальным дезинфицирующим раствором обрабатывают гражданские машины.

В составе сводного отряда, который проводит специальную обработку, входят около 30 военнослужащих подразделений РХБ защиты ВВО, новейшие специальные машины АРС-14КМ, средства индивидуальной защиты.

Мероприятия по специальной обработке в городе Улан-Удэ силами подразделений военнослужащих ВВО будут проводиться ежедневно.

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