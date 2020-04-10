10.04.2020 (09:20)
Экипаж вертолета Ми-8 провёл мониторинговый полёт пожароопасной об-становки в Бурятии и Забайкалье
В Забайкальском крае экипаж вертолета Ми-8 АШМТ армейской авиации Восточного военного округа, провёл мониторинговый полёт пожароопасной обстановки севернее от города Чита в радиусе более 100 километров.
Полученные данные оперативно переданы в региональный центр управления обороной штаба Восточного военного округа и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.
В случае обнаружения очагов пожара на аэродромах Восточного военного округа в готовности находятся экипажи вертолетов Ми-8АМШТ с водосливными устройствами (ВСУ-5А).
Новости по теме:
Новая автомобильная техника пополнила автопарки соединений и воинских частей Восточного военного округа
Малые противолодочные корабли ТОФ на Камчатке отработали поиск и атаку субмарины условного противника
Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» оказал помощь «аварийной подлодке» с применением глубоководного спасательного аппарата
В военных комиссариатах Республики Бурятия приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций
Метки: