10.04.2020 (09:20)

Экипаж вертолета Ми-8 провёл мониторинговый полёт пожароопасной об-становки в Бурятии и Забайкалье

В Забайкальском крае экипаж вертолета Ми-8 АШМТ армейской авиации Восточного военного округа, провёл мониторинговый полёт пожароопасной обстановки севернее от города Чита в радиусе более 100 километров.

Полученные данные оперативно переданы в региональный центр управления обороной штаба Восточного военного округа и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.

В случае обнаружения очагов пожара на аэродромах Восточного военного округа в готовности находятся экипажи вертолетов Ми-8АМШТ с водосливными устройствами (ВСУ-5А).

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