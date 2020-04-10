10.04.2020 (08:14)

В Таджикистане российские военные приступили к переводу боевых машин на летний период эксплуатации

В Таджикистане российские военнослужащие 201 военной базы приступили к переводу боевых и специальных машин на летний период эксплуатации для проведения занятий по боевой подготовке.

Все образцы бронетанковой, автомобильной, авиационной техники, стоящие на вооружении российского соединения, проходят регламентное обслуживание, в ходе которого проводится операций по замене различных смазок, масел и технических жидкостей. Особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники.

В парках боевых машин и на аэродроме Гиссар развернуто свыше 10 пунктов технического обслуживания, сформировано 15 ремонтных бригад для оказания помощи экипажам боевых машин. Все работы на технике проводятся как в пункте постоянной дислокации войск, так и в полевых условиях.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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