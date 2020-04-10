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10.04.2020 (07:49)

Новая автомобильная техника пополнила автопарки соединений и воинских частей Восточного военного округа

В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) поступило более 140 единиц автомобильной техники. Это современные
образцы автомобилей общевойскового назначения и узкоспециализированные, предназначенные для перевозки тяжелой бронетехники и тяжелого вооружения.

Седельный тягач Урал-63704 (3-ППТ-40)  с полуприцепом, предназначен для буксирования и перевозки тяжеловесных крупногабаритных неделимых грузов и колесно-гусеничной техники массой  до 40 тонн. Машина выполнена в бескапотной компоновке со сдвоенной кабиной, позволяющей перевозить экипажи транспортируемых боевых машин. Кабина оборудована спальным местом и имеет улучшенные параметры эргономики. Масса снаряженного полуприцепа – 12,5 тонн. Полная масса полуприцепа – 52,5 тонн.

Также поступили трёхосные полно приводные грузовые автомобили Урал-4320 и более 50 единиц автомобилей УАЗ различных модификаций.

Новая техника поступила в рамках государственного заказа на 2020 год.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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