10.04.2020 (07:49)

Новая автомобильная техника пополнила автопарки соединений и воинских частей Восточного военного округа

В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) поступило более 140 единиц автомобильной техники. Это современные

образцы автомобилей общевойскового назначения и узкоспециализированные, предназначенные для перевозки тяжелой бронетехники и тяжелого вооружения.

Седельный тягач Урал-63704 (3-ППТ-40) с полуприцепом, предназначен для буксирования и перевозки тяжеловесных крупногабаритных неделимых грузов и колесно-гусеничной техники массой до 40 тонн. Машина выполнена в бескапотной компоновке со сдвоенной кабиной, позволяющей перевозить экипажи транспортируемых боевых машин. Кабина оборудована спальным местом и имеет улучшенные параметры эргономики. Масса снаряженного полуприцепа – 12,5 тонн. Полная масса полуприцепа – 52,5 тонн.

Также поступили трёхосные полно приводные грузовые автомобили Урал-4320 и более 50 единиц автомобилей УАЗ различных модификаций.

Новая техника поступила в рамках государственного заказа на 2020 год.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице