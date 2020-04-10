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10.04.2020 (07:17)

Малые противолодочные корабли ТОФ на Камчатке отработали поиск и атаку субмарины условного противника

В соответствие с планом боевой подготовки, малые противолодочные корабли (МПК) соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели учение в ходе которого осуществили поиск и атаку субмарины условного противника одиночным кораблём.

В полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки экипажи малых противолодочных кораблей «Холмск» и МПК-82 отработали задачи по ведению морского боя с подлодкой в условиях активного противодействия сил и средств условного противника.

Поддержку при проведении поиска «неприятельской» субмарины действующим в своих секторах кораблям, оказал противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ.

После обнаружения подлодки корабли условно применили по ней противолодочное оружие.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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