10.04.2020 (07:17)
Малые противолодочные корабли ТОФ на Камчатке отработали поиск и атаку субмарины условного противника
В соответствие с планом боевой подготовки, малые противолодочные корабли (МПК) соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели учение в ходе которого осуществили поиск и атаку субмарины условного противника одиночным кораблём.
В полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки экипажи малых противолодочных кораблей «Холмск» и МПК-82 отработали задачи по ведению морского боя с подлодкой в условиях активного противодействия сил и средств условного противника.
Поддержку при проведении поиска «неприятельской» субмарины действующим в своих секторах кораблям, оказал противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ.
После обнаружения подлодки корабли условно применили по ней противолодочное оружие.
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