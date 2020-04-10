10.04.2020 (04:10)

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» оказал помощь «аварийной подлодке» с применением глубоководного спасательного аппарата

Экипаж спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» в акватории залива Петра Великого в ходе контрольного учения отработал практические задачи по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Для решения задач специалисты поисково-спасательного отряда ТОФ задействовали глубоководный спасательный аппарат АС-40 проекта 18271, который базируется на судне.

В глубоководном полигоне аппарат был спущен на воду, погрузился, и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки на глубине около 70 метров.

Далее экипаж глубоководного аппарата осмотрел и очистил манипулятором комингс-площадку «аварийной подлодки», подошел к ней, закрепился и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ.

Контроль за работой спасателей под водой осуществлялся с использованием телеуправляемого подводного аппарата.

Подобные учения на Тихоокеанском флоте проводятся на регулярной основе и направлены на поддержание готовности личного состава и техники спасателей к выполнению задач по предназначению.

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