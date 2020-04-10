10.04.2020 (05:00)

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России прибыл в Республику Сербская

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военными специалистами, специальной техникой и медицинским имуществом прибыл в Республику Сербская (Босния и Герцеговина) для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В международном аэропорту «Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) передовой отряд российских военных специалистов встретили официальные лица - президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Желька Цвиянович и член президентства Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

«Важно отметить, что помощь прибыла очень быстро. Это подтверждение наших хороших отношений и взаимопонимания», - отметила президент Республики Сербская Желька Цвиянович.

«Россия и сама сталкивается с проблемой коронавируса. Поэтому я особенно благодарен россиянам за всеобъемлющую помощь», - заявил Милорад Додик.

Военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России обеспечивают доставку в Боснию и Герцеговину военных медиков, специалистов подразделений РХБ защиты и пяти единиц военной и специальной техники для оказания помощи в борьбе с COVID-19.

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