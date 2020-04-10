10.04.2020 (05:00)
Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии
Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне.
Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 43 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 47 зданий и сооружений, более 270 тыс. квадратных метров внутренних помещений. Дорог с твёрдым покрытием более 26 тыс. Квадратных метров.
В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолем и авторазливочных станций.