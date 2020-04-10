Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная  дезинфекция пансионатов для пожилых людей  в 43 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 47 зданий и сооружений, более 270 тыс. квадратных метров внутренних помещений. Дорог с твёрдым покрытием более 26 тыс. Квадратных метров.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолем и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false