10.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 43 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 47 зданий и сооружений, более 270 тыс. квадратных метров внутренних помещений. Дорог с твёрдым покрытием более 26 тыс. Квадратных метров.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолем и авторазливочных станций.

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