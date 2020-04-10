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10.04.2020 (06:30)

Подразделения БПЛА общевойсковой армии ЗВО проведут мониторинг пожароопасных районов в ходе сдачи контрольной проверки

Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии Западного военного округа приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения в Белгородской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской и Рязанской областях.

В ходе проверки расчеты БПЛА «Орлан-10», «Гранат» выполнят мероприятия по сборке и подготовке к старту беспилотных аппаратов, загрузке электронных карт местности в аппаратуру управления летательным аппаратом, привязке к системе спутниковой навигации.

Кроме того, операторы БПЛА осуществят управление беспилотными аппаратами в ходе полета в заданный район в простых и сложных метеоусловиях.

Особое внимание в ходе выполнения полетных заданий операторы уделят мониторингу хода контрольной проверки танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений общевойсковой армии на полигонах в регионах дислокации, а также отследят ситуацию в пожароопасных районах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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