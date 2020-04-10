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10.04.2020 (07:00)

В Ленинградской области артиллеристы общевойсковой армии ЗВО в рамках контрольной проверки уничтожили бронетехнику противника

На Лужском полигоне, расположенном в Ленинградской области, артиллерийские подразделения отдельной Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения уничтожили более ста мишеней, имитирующих укрепления и бронированные объекты условного противника.    

В ходе боевых стрельб расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3М «Акация» нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях от 5 до 8 км с закрытых огневых позиций. Координаты целей были переданы операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и наземными группами разведки.

Кроме того, расчеты БМ-21 «Град» установили неподвижные заградительные огни на маршрутах условных колонн бронетехники противника, уничтожили живую силу противника в условном районе обороны.

Артиллеристы выполнили индивидуальные и групповые нормативы по работе на технике, совершили противоогневой маневр с последующей стрельбой прямой наводкой. В ходе проводимых мероприятий также были рассмотрены вопросы взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерийских подразделений, ведения разведки и уничтожения беспилотных летательных аппаратов.  

В выполнении упражнений стрельб приняло участие более 30 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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