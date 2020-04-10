10.04.2020 (05:30)
Трубопроводный батальон ЗВО в рамках сдачи контрольной проверки обеспечил подачу воды для тушения «пожаров» в Нижегородской области
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения отдельный трубопроводный батальон Западного военного округа организовал доставку воды для пожарных команд, находящихся в труднодоступных лесных районах Нижегородской области.
Военнослужащие протянули более 30 км трубопровода в условиях большого перепада высот, плотной лесопосадки и заболоченных участков местности.
Монтаж трубопроводной магистрали осуществлялся в условиях, максимально приближенных к режиму чрезвычайной ситуации, ввиду пожароопасной ситуации в регионе.
Завершающим этапом сдачи проверки стала непосредственно подача воды по трубопроводу ПМТП-100, предназначенному для перекачки горючего, на высоту до 2500 м над уровнем моря.
В контрольных занятиях было задействовано более 25 единиц специальной техники: передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160 и другая спецтехника, а для организации связи на трубопроводной магистрали – радиорелейные станции.