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10.04.2020 (05:30)

Трубопроводный батальон ЗВО в рамках сдачи контрольной проверки обеспечил подачу воды для тушения «пожаров» в Нижегородской области

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения отдельный трубопроводный батальон Западного военного округа организовал доставку воды для пожарных команд, находящихся в труднодоступных лесных районах Нижегородской области.

Военнослужащие протянули более 30 км трубопровода в условиях большого перепада высот, плотной лесопосадки и заболоченных участков местности.

Монтаж трубопроводной магистрали осуществлялся в условиях, максимально приближенных к режиму чрезвычайной ситуации, ввиду пожароопасной ситуации в регионе.

Завершающим этапом сдачи проверки стала непосредственно подача воды по трубопроводу ПМТП-100, предназначенному для перекачки горючего, на высоту до 2500 м над уровнем моря.

В контрольных занятиях было задействовано более 25 единиц специальной техники: передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160 и другая спецтехника, а для организации связи на трубопроводной магистрали – радиорелейные станции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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