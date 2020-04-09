09.04.2020 (21:31)

Армейские рапиристы в условиях самоизоляции проведут онлайн-зарядки

Рапиристы Центрального спортивного клуба Армии в условиях самоизоляции запустили проект, направленный на поддержание физической формы.

Лейтенант Тимур Сафин, прапорщик Анастасия Иванова и лейтенант Аделина Загидуллина запустили цикл онлайн-зарядок.

«Нельзя опускать руки, как бы грустно нам ни было в условиях самоизоляции, - подчеркнул Тимур Сафин. - Надеюсь, к нашим зарядкам присоединятся не только спортсмены, но и обычные люди нашего региона, нашей страны. Сейчас важно сохранять позитив, а со спортом это будет делать значительно легче».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице