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09.04.2020 (21:31)

Армейские рапиристы в условиях самоизоляции проведут онлайн-зарядки

Рапиристы Центрального спортивного клуба Армии в условиях самоизоляции запустили проект, направленный на поддержание физической формы.

Лейтенант Тимур Сафин, прапорщик Анастасия Иванова и лейтенант Аделина Загидуллина запустили цикл онлайн-зарядок.

 «Нельзя опускать руки, как бы грустно нам ни было в условиях самоизоляции, - подчеркнул Тимур Сафин. - Надеюсь, к нашим зарядкам присоединятся не только спортсмены, но и обычные люди нашего региона, нашей страны. Сейчас важно сохранять позитив, а со спортом это будет делать значительно легче».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт
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