Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.04.2020 (21:29)

Боевые расчеты 15 армии ВКС особого назначения обеспечили запуск пилотируемого космического корабля к МКС

Боевые расчеты 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения обеспечили запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с космодрома Байконур к Международной космической станции.

Космические войска ВКС наземными средствами управления космическими аппаратами обеспечили контроль запуска пилотируемого космического аппарата ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Через несколько минут после старта ракета-носитель была принята на сопровождение наземными средствами космических войск ВКС.

После выведения на орбиту специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли информацию о транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-16» в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства и приняли его на сопровождение наземными средствами ВКС.

Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России
Новости по теме:
В соединении дальней авиации в ходе контрольной проверки отработаны нормативы по обеспечению безопасности полетов
Боевые расчеты 15-й армии ВКС обеспечили контроль запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» к Международной космической станции
Выполнение посадки с одним задросселированным двигателем продемонстрируют экипажи ЗВО в Ленинградской, Смоленской и Псковской областях
В 15 армии ВКС особого назначения проведена раздельная штабная тренировка

Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false