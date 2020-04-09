09.04.2020 (21:26)

Минометчики в Сибири отработали тактику скоростной стрельбы во время учений

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отработали тактику по скоростной стрельбе из 122 мм минометов «Сани». Учения проходили на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Минометчикам предстояло уничтожить цели, имитирующие бронетехнику, живую силу и позиции условного противника на расстоянии от 700 до 4,5 тыс. метров за короткий промежуток времени. Контрольные занятия по огневой подготовке проходили в дневное и ночное время суток. Корректировку ведения огня и контроль поражения целей осуществляли расчеты комплексов с БПЛА «Орлан-10».

Кроме этого, во время учения военнослужащие отработали вопросы развертывания миномётов из походного положения в боевое, выполнения противоогневого маневра и ряд других учебно-боевых задач.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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