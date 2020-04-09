09.04.2020 (21:24)

Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию объектов и техники в Самарской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии провели дезинфекцию военных объектов и техники, а также личного автотранспорта военнослужащих в Самарской области.

Дезинфекции подверглись здания и внутренние помещения объектов Рощинского гарнизона. Для этого военнослужащие использовали полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция, который распыляли, чтобы дезинфицировать казармы, столовые, дороги общего пользования, транспортные средства и личный состав.

Всего в практических действиях было задействовано более 130 единиц специальной техники.

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