09.04.2020 (21:24)
Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию объектов и техники в Самарской области
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии провели дезинфекцию военных объектов и техники, а также личного автотранспорта военнослужащих в Самарской области.
Дезинфекции подверглись здания и внутренние помещения объектов Рощинского гарнизона. Для этого военнослужащие использовали полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция, который распыляли, чтобы дезинфицировать казармы, столовые, дороги общего пользования, транспортные средства и личный состав.
Всего в практических действиях было задействовано более 130 единиц специальной техники.
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