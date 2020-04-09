09.04.2020 (21:21)
Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области
Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО) сегодня заступила на боевое дежурство по охране воздушного пространства в Пензенской области.
Ранее боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" вернулись из Оренбургской области, где принимали участие в полевом выходе войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Ранее со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина сообщалось, что в ходе полевого выхода на Донгузском полигоне войска ПВО округа отработали применение глубокоэшелонированной противовоздушной обороны от крылатых ракет, ударных беспилотников и других средств воздушного нападения условного противника.
«Бук-М2» - зенитный ракетный комплекс, который способен поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие виды высокоточного оружия в полете.