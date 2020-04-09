09.04.2020 (21:18)

Перспективы развития автомобильной техники для ВДВ и средств десантирования обсудят на форуме «АРМИЯ»

Круглые столы, посвященные рассмотрению этих вопросов, включены в перечень мероприятий научно-деловой программы Форума.

Повесткой круглых столов предусмотрены дискуссии по концептуальным аспектам развития автомобильной техники Воздушно-десантных войск и средств высадки десанта и техники парашютным и штурмовым способами, предназначенных для бригад «нового типа», которые получат качественно новые возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциала.

В рамках круглых столов пройдут презентации наиболее интересных перспективных разработок, отобранных экспертами на «Дне инноваций Воздушно-десантных войск» и рассмотренных Комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям. Планируется, что специалистам будут продемонстрированы современные робототехнические комплексы для специальных подразделений ВДВ, беспилотные летательные аппараты, адаптированные для особых условий применения, системы управления грузовой платформой десантирования грузов в заданную точку, комплекты навигации и кислородные системы для высотного десантирования, а также тренажерные комплексы и другие разработки.

Модератором дискуссий выступит председатель военно-научного комитета Воздушно-десантных войск полковник Владимир Рыжкович.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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