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09.04.2020 (21:15)

РВСН представят на форуме «Армия-2020» машину контроля проведения работ на ракетном вооружении

Впервые на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) представят машину контроля проведения работ на ракетном вооружении, входящую в состав опытно-конструкторской работы «Технология-РВ».

Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроль выполнения особо ответственных работ. Это оборудованный по последнему слову техники агрегат технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющий успешно и комфортно решать задачи по предназначению.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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