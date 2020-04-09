09.04.2020 (20:32)

В соединения Сухопутных войск продолжают поступать современные и модернизированные танки

В общевойсковые и танковые соединения Сухопутных войск продолжают поступать модернизированные танки Т-72Б3.

Кроме того, запланированы поставки танков Т-90М «Прорыв», оснащенных 125-мм гладкоствольной орудие-пусковой установкой. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяется с комплексом управляемого вооружения. В Казанское высшее танковое командное училище для подготовки будущих офицеров-танкистов поступит партия танков Т-80БВМ.

Всего в текущем году более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.

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