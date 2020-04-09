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09.04.2020 (20:23)

Боевые расчеты 15-й армии ВКС обеспечили контроль запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» к Международной космической станции

Боевые расчеты 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) обеспечили запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с космодрома Байконур к Международной космической станции.

Космические войска ВКС наземными средствами управления космическими аппаратами обеспечили контроль запуска пилотируемого космического аппарата ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Через несколько минут после старта ракета-носитель была принята на сопровождение наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил.

После выведения на орбиту специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли информацию о транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-16» в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства и приняли его на сопровождение наземными средствами ВКС.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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