09.04.2020 (20:38)

В соединении дальней авиации в ходе контрольной проверки отработаны нормативы по обеспечению безопасности полетов

В ходе контрольной проверки в авиационном соединении Дальней авиации в Амурской области летным и инженерно-техническим составом авиационного полка проверено выполнение нормативов по обеспечению безопасности полетов на стратегических ракетоносцах дальнего действия Ту-95МС.

При отработке задач проверялись как теоретические, так и практические навыки личного состава авиационного полка.

При выполнении полетов оценивались умения командиров экипажей рассчитывать длину разбега и скорость отрыва воздушного корабля от взлетно-посадочной полосы с учетом метеоусловий, знание расположения препятствий по курсу взлета.

Помимо этого проверялось умение летчиков ориентироваться в светлое и темное время суток на авиационном аэродроме и вблизи него при заходе на посадку.

В ходе контрольных занятий также была проверена правильность действий и способность батальона аэродромно-технического обеспечения авиационного полка подготовить летное поле к применению в сжатые сроки.

При выполнении полетов было задействовано до 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

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