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09.04.2020 (20:36)

В соединения и воинские части инженерных войск поступят новейшие автомобили для групп разминирования

В интересах подразделений инженерных войск разработано специальное автотранспортное средство групп разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363. Первые пять автомобилей поступят в соединения и воинские части в ближайшие два месяца.

В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер для перевозки средств взрывания, стеллаж для укладки и транспортировки взрывоопасных предметов (ВОП), стеллажи для миноискателей, дополнительного оборудования и шанцевого инструмента, металлические ящики для перевозки средств взрывания и взрывчатых веществ, одеяло для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения.

В состав дополнительного оборудования входит шанцевый инструмент, болторез, ленты для огораживания места работы саперов, носилки для переноски ВОП, тренога-штатив с лебедкой 250 кг, светодиодные ручные фонари и групповая аптечка первой помощи.

Дополнительное и специальное оборудование позволит личному составу подвижной группы разминирования выполнять мероприятия по обезвреживанию ВОП, а также перевозить обнаруженные ВОП к месту уничтожения.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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