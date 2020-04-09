09.04.2020 (20:32)

В Псковском десантно-штурмовом соединении завершилось специальное учение по проведению гигиенических и противоэпидемических мероприятий

В Псковском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск завершилось специальное учение с личным составом медицинской службы и подразделений по проведению гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В ходе мероприятия отрабатывались вопросы перевода медицинских подразделений на усиленный санитарно-противоэпидемический режим, включающий в себя дезинфекцию помещений, аппаратных и техники, проведение термометрии и выявления инфекционных заболеваний у личного состава.

В учении принимали участие около 200 военнослужащих медицинских подразделений воинских частей соединения.

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