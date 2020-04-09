09.04.2020 (20:30)

Около 200 мероприятий боевой подготовки проведено в Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении в зимнем периоде обучения

В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершается зимний период обучения, который отличался высокой интенсивностью боевой подготовки.

В зимнем периоде обучения в соединении проведено около 200 различных мероприятий боевой подготовки, из них более 100 боевых стрельб отделений, 25 боевых стрельб взводов, около 10 ротных тактических учений и 10 тактико-специальных учений подразделений боевого, тылового и технического обеспечения, 4 батальонных тактических учения, а также более 30 командно-штабных тренировок с органами управления воинских частей и подразделений. Все мероприятия боевой подготовки проводились на полигонах соединения в Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Крым.

Кроме того, в конце марта на полигоне Опук (Республика Крым) под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, проведено командно-штабное учение с воинскими частями и подразделениями соединения.

Также проведен ряд тактико-специальных учений с разведывательными и инженерными подразделениями, подразделениями артиллерии, ПВО, связи, РХБЗ, тылового и технического обеспечения.

Основные усилия были сосредоточены на совершенствовании тактической, боевой и тактико-специальной подготовки соединения, исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий с отработкой десантно-штурмовых действий и использованием больших десантных кораблей, разведывательно-ударных средств, беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных систем управления войсками и оружием, а также уровня подготовки младших специалистов, как первых помощников офицеров в обучении и воспитании личного состава.

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