09.04.2020 (20:24)

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию территорий воинских частей и объектов Балтийского флота

Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подлежат здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Здания обрабатываются с помощью особого раствора, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств.

Кроме того, специалисты подразделений РХБ защиты применяют специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

На контрольно-пропускных пунктах воинских частей прибывающим на службу военнослужащим измеряют температуру и проводят опрос о состоянии здоровья.

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