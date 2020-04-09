09.04.2020 (20:21)

Российские медики в режиме телемоста обсудили с китайскими коллегами вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями

9 апреля в Центре координации медицинского обеспечения Министерства обороны Российской Федерации состоялся телемост «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ – Военно-медицинский университет НОАК» по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

От российской стороны в конференции приняли участие ведущие военные ученые и врачи, принимающие активное участие в разработке методов борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Общение прошло в обстановке полного взаимопонимания специалистов, состоялся содержательный диалог. Обсуждались вопросы диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лечение тяжелых форм её течения, подготовка медицинских специалистов и организация оказания медицинской помощи больным, мероприятия по профилактике и противодействия заносу и распространения новой инфекции в воинских коллективах.

Российские военные медики рассказали о проводимом комплексе мероприятий в Вооруженных Силах РФ по профилактике заноса и распространения инфекции с учетом повседневной деятельности войск и сил.

Китайские коллеги поделились опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Уже в ближайшие дни новая информация китайских специалистов будет учтена при проведении практической работы военно-медицинской службы. Военные специалисты работают в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения РФ, органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и территориальными управлениями Роспотребнадзора. Санитарные врачи военных округов и Северного флота принимают активное участие в заседаниях региональных оперативных штабов.

В Минобороны России реализуется комплекс мероприятий по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки и сохранению здоровья личного состава Вооружённых Сил.

Совместные российско-китайские консультации планируется проводить по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.



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