09.04.2020 (20:08)

Центральный дом Российской армии переводит творческую деятельность в онлайн-режим

На сайте Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе представлен апрельский план проведения основных культурно-просветительных и культурно-досуговых мероприятий, которые состоятся для военнослужащих и членов их семей в прямом эфире на аккаунтах военного учреждения культуры и сотрудников ЦДРА в популярных социальных сетях.

В числе запланированных мероприятий – методические вебинары, познавательные лекции, танцевальные и вокальные мастер-классы, концерты, творческие встречи, экскурсии по художественным выставкам, которые проведут ведущие специалисты и артисты ЦДРА.

Как отметил начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, в условиях отмены в стране и Вооруженных Силах массовых культурных мероприятий мы видим, что перевод деятельности учреждения в онлайн-режим – это наиболее приемлемый для нас вариант выполнения своих функциональных задач по духовно-нравственному воспитанию защитников Отечества. Тем более опыт в этом плане нами накоплен: уже давно получили признание в регионах проводимые в прямом эфире методические семинары и видеоконференции.

И на этот раз методисты ЦДРА подготовили ряд интересных мероприятий, среди которых вебинары: «Песни Великой Победы (к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), «Сидим дома с пользой» и «Организация культурно-досуговой работы с подрастающим поколением».

Видеовстреча с режиссером Андреем Запускаловым порадует рассказом о крупнейшем театральном фестивале во французском Авиньоне и знакомством с новыми спектаклями и новинками кинематографа. Солистка балетной группы Анна Красовская в рубрике «Балетный интенсив на карантине» проведет ежедневные онлайн-уроки хореографии. А руководитель концертного ансамбля Ксения Белова преподаст вокальные мастер-классы.

Предусмотрена большая концертная программа. Военнослужащие и члены их семей в социальных сетях смогут встретиться с солистами ансамбля ЦДРА, которые исполнят популярные песни советских, российских авторов, классические произведения, джазовые композиции, русские народные песни.

Ряд концертов будут носить тематический характер. Дню космонавтики посвятит свое выступление лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Зубарев. В другой встрече он будет петь о России под аккомпанемент исполнительницы на гуслях –солистки Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н.Некрасова ВГТРК Елены Гришиной. И большой цикл концертов приурочен к предстоящему всенародному празднику – 75-летию Великой Победы.

Еще состоятся мультимедийные лекции заведующего планетарием ЦДРА Дмитрия Мацнева и многое другое.



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