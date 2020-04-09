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09.04.2020 (19:39)

Северный флот действует по штормовой готовности

В связи со сложными гидрометеорологическими условиями в Баренцевом море и на Кольском полуострове командование Северного флота объявило повышенный уровень штормовой готовности «Ветер-2».

Корабли и суда выполнявшие задачи боевой подготовки в море заведены в базы. Во всех пунктах базирования кораблей и подводных лодок приняты дополнительные меры, обеспечивающие безопасность стоянки. Ограничен выезд служебного автотранспорта. Владельцам личного автотранспорта рекомендовано воздержаться от поездок на автомобилях в связи со сложной ситуацией на дорогах, плохой видимостью и перекрытием отдельных участков автодорог.

Боевая подготовка на полигонах соединений сухопутных и береговых войск и отдельных береговых частей Северного флота проходит в плановом порядке с незначительными ограничениями.

В настоящее время скорость ветра в отдельных районах Кольского полуострова превышает 20 метров в секунду, температура воздуха – около 2 градусов ниже нуля, местами – снежные заряды, волнение Баренцева моря – достигает 5-6 баллов. По прогнозу гидрометцентра Северного флота непогода продлится до конца суток. После 16 часов ожидается ослабление ветра.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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