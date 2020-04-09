09.04.2020 (19:06)

На Балтийском флоте проведена специальная тренировка по профилактике распространения вирусных инфекций

В рамках повышения готовности к решению задач по профилактике распространения вирусных инфекций на Балтийском флоте проведена тренировка подразделений радиационной, химической и биологической защиты, военных медиков, а также специалистов инженерных войск, военной полиции и материально-технического обеспечения.

В рамках тренировки на базе одной из воинских частей флота подразделения РХБ защиты при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ обработали специальным дезинфицирующим раствором объекты и территорию воинской части, военную и специальную технику, задействованную в тренировке.

Всего в тренировке было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, а также другая специальная инженерная техника.

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