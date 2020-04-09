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09.04.2020 (19:50)

Корабельная ударная группа Балтийского флота уничтожила отряд кораблей условного противника

В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Мытищи», «Советск», «Ливень», «Пассат» и ракетных катеров «Моршанск», «Р-257» успешно выполнила электронные пуски ракетными комплексами «Калибр», «Малахит» и «Москит» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельба проходила в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажей корабельной ударной группы.

Кроме этого, экипажи кораблей выполнили практические стрельбы из всех видов ствольной артиллерии, поразив реальные морские мишени и отразив массированный воздушный налет условного противника.

В ходе маневров экипажи ударной группы отработали постановку различных видов радиоэлектронных помех.

Кроме выполнения огневых задач экипажи также провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями и отработали элементы совместного плавания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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