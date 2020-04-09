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09.04.2020 (18:20)

В военных комиссариатах Республики Бурятия приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций

Военные комиссариаты Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, переведены на удаленный режим работы.

Для того, чтобы максимально сократить посещение призывных пунктов молодыми людьми и их родственниками, уточнять сведения о призывниках сотрудники военкоматов будут по телефону.

Стоит отметить, что полностью исключить вызов призывников в комиссариаты не получится. Врачам обязательно необходимо проверить здоровье ребят, по результатам которого некоторые призывники могут быть направлены на дополнительное обследование в медицинские учреждения. С призывниками, претендующими на отсрочку от армии, также необходимо встретиться, чтобы уточнить, насколько законным станет их освобождение от военной службы или ее перенос на более поздний срок.

Во всех военных комиссариатах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

В ходе весеннего призыва 2020 года военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу по призыву более 1 100 граждан.

Основная масса молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и на Тихоокеанском флоте.

К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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