09.04.2020 (18:09)

Боевыми стрельбами начали контрольную проверку мотострелки Восточного военного округа на полигоне Сергеевский в Приморье

На полигоне Сергеевский Приморского края в рамках контрольной проверки личный состав мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа приступил к боевым стрельбам из штатного вооружения боевых машин пехоты БМП-2.

В ходе боевых стрельб экипажи боевых машин выполнили стрельбу из 30-мм пушки 2А42 и пулемета ПКТ по мишеням, имитирующим движущиеся легкобронированные цели.

Особенностью проверки стала оценка слаженности действий экипажей при ведении боевой стрельбы одновременно тремя боевыми машинами. Синхронность выстрелов автоматических пушек 2А42 необходима для создания максимальной плотности огня в ходе боя.

Справочно:

БМП-2 – гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, а также при совместных действиях с танковыми подразделениями.

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