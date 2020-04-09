Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.04.2020 (18:09)

Боевыми стрельбами начали контрольную проверку мотострелки Восточного военного округа на полигоне Сергеевский в Приморье

На полигоне Сергеевский Приморского края в рамках контрольной проверки личный состав мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа приступил к боевым стрельбам из штатного вооружения боевых машин пехоты БМП-2.

В ходе боевых стрельб экипажи боевых машин выполнили стрельбу из 30-мм пушки 2А42 и пулемета ПКТ по мишеням, имитирующим движущиеся легкобронированные цели.

Особенностью проверки стала оценка слаженности действий экипажей при ведении боевой стрельбы одновременно тремя боевыми машинами. Синхронность выстрелов автоматических пушек 2А42 необходима для создания максимальной плотности огня в ходе боя.

Справочно:

БМП-2 – гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, а также при  совместных действиях с танковыми подразделениями.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Амурского объединения собрали данные о 10 тысячах ветеранов Великой Отечественной войны
В рамках контрольных занятий на Сахалине мотострелки и танкисты Восточного военного округа совместно провели двухсторонние ротные тактические учения
В Амурском объединении ВВО проведены межведомственные учения по предотвращению биологической опасности
Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы ВВО в ходе полевого выхода в Бурятии

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false