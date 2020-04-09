09.04.2020 (17:43)

Военнослужащие Амурского объединения собрали данные о 10 тысячах ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, собрали материалы о более 10 тысячах ветеранов Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии. Работа ведется в рамках масштабного проекта Минобороны России по созданию единой базы мультимедийного музея «Дорога памяти».

Военнослужащие подают данные о своих родственниках-ветеранах, приносят семейные реликвии в качестве писем и фотографий военных лет. Обобщенные данные анализируются и загружаются на сайт проекта через специальные пункты сбора информации об участниках войны. Пункты оцифровки документов открыты и действуют во всех гарнизонах объединения на базе клубов, библиотек и гарнизонных Домов офицеров.

Кроме родственников, активы частей собирают данные о известных героях и участниках войны воевавших в составе частей 29 стрелкового корпуса, правопреемником которого и является 35 общевойсковая Краснознаменная армия. В соединениях и частях создаются стенды и уголки с информацией о боевом пути частей и подвигах военнослужащих в годы войны.

Мультимедийный музей «Дорога памяти» будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

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