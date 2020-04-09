09.04.2020 (17:01)

В рамках контрольных занятий на Сахалине мотострелки и танкисты Восточного военного округа совместно провели двухсторонние ротные тактические учения

В рамках контрольных занятий танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на острове Сахалин, приступили к проведению двустороннего ротного тактического учения.

В ходе учения танковые роты поддержали мотострелков стрельбой с закрытых огневых позиций на дальностях до 5 км, а также отработали вводные по обнаружению, блокированию, отражению контрударов и переходу в наступление мотострелковых подразделений.

Командиры взводов и рот продемонстрировали свои навыки по принятию тактических решений в сложной обстановке боя и управлению приданными им подразделениями и огневыми средствами поражения и выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и танков Т-72Б3.

Особое внимание при проведении двустороннего ротного тактического учения было уделено поиску нестандартных решений при действиях личного состава на поле боя. Основной задачей занятий была подготовка командиров подразделений и личного состава к самостоятельным действиям в отсутствие основных сил.

В розыгрыше тактических эпизодов было задействовано более 100 единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице