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09.04.2020 (17:01)

В рамках контрольных занятий на Сахалине мотострелки и танкисты Восточного военного округа совместно провели двухсторонние ротные тактические учения

В рамках контрольных занятий танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на острове Сахалин, приступили к проведению двустороннего ротного тактического учения.

В ходе учения танковые роты поддержали мотострелков стрельбой с закрытых огневых позиций на дальностях до 5 км, а также отработали вводные по обнаружению, блокированию, отражению контрударов и переходу в наступление мотострелковых подразделений.

Командиры взводов и рот продемонстрировали свои навыки по принятию тактических решений в сложной обстановке боя и управлению приданными им подразделениями и огневыми средствами поражения и выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и танков Т-72Б3.

Особое внимание при проведении двустороннего ротного тактического учения было уделено поиску нестандартных решений при действиях личного состава на поле боя. Основной задачей занятий была подготовка командиров подразделений и личного состава к самостоятельным действиям в отсутствие основных сил.

В розыгрыше тактических эпизодов было задействовано более 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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