09.04.2020 (16:40)

В Амурском объединении ВВО проведены межведомственные учения по предотвращению биологической опасности

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялись межведомственные учения по предотвращению распространения вирусных инфекций. К учению были привлечены специалисты МЧС, МВД и других органов исполнительной власти, для отработки вопросов совместных действий в случае ЧС.

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) выполнили развертывание и подготовку к работе разведывательных химических машин, лабораторий и машин спецобработки с выставлением постов. Также специалисты провели мероприятия дезинфекции личного состава, техники, вооружения, зданий и других объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

Специалисты воинской части РХБ защиты на практике отработали алгоритм дезинфекции зданий и городских улиц с применением специальных современных машин АРС-14КМ.

Проведенные учения показали высокую степень профессионализма и готовности подразделений РХБ защиты к выполнению задач по предназначению.

Военнослужащие войск РХБЗ объединения имеют большой опыт, в том числе оказания помощи местному населению. В прошлом году специалисты были привлечены для ликвидации последствий ЧС в Амурской области и Еврейской автономии. В течение нескольких месяцев военнослужащие продезинфицировали десятки сел и городов пострадавших от паводка разлива рек. Своевременно проведенные работы позволили предотвратить вспышки опасных вирусных инфекций.

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