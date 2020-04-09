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09.04.2020 (16:13)

Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы ВВО в ходе полевого выхода в Бурятии

На общевойсковом полигоне Бурдуны в Республике Бурятия завершился масштабный полевой выход соединений, воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа.

В ходе проведения занятий в полевых условиях артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач боевой стрельбы с огневых позиций разной степени сложности, в том числе в условиях ограниченного времени и с применением различных типов боеприпасов.

Также военнослужащие в составе артиллерийских расчетов и батарей выполняли нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению.

Особое внимание уделялось мобильности боевых расчетов, четкое выполнение нормативов и задач в строго отведенное для этого время.

На полевом выходе артиллеристы выполнили более тысячи огневых задач с применением артиллерийских орудий разного калибра, в том числе самоходных артиллерийских установок «Акация», «МСТА-С», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Торнадо-Г» и новейший противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на базе БМП-3.

Помимо этого, на специализированном полигоне ВВО расчеты ОТРК «Искандер-М» выполняли нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку и производили электронные пуски ракет.

В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня, не менее 50 процентов занятий было проведено ночью.

Всего к полевому выходу было привлечено около тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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