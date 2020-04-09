09.04.2020 (18:47)

Танкисты Центрального военного округа отработали на Урале способы обороны по принципу «везде фронт»

Танковые экипажи гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали ведение маневренной обороны по принципу «везде фронт» в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу практических действий, разрозненные танковые группы вели оборонительные действия на незнакомой территории, отбивая внезапные атаки высокомобильных групп противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, активно применялось задымление наиболее сложных участков маневрирования и ведения стрельбы.Мишени, имитирующие подвижные и статичные объекты, появлялись внезапно с различных направлений.

В ходе учения экипажи танков Т-72 и бронированных машин пехоты БМП-2 отработали ведение наблюдения, наведение и поражение заданных целей. При этом, экипажам, не сумевшим обнаружить и поразить цель за установленное время, начислялись штрафные баллы, идущие в общий зачет оценки боевой слаженности подразделения.

Всего к учению было привлечено около 100 экипажей Т-72 и БМП-2 танковых полков гвардейской танковой дивизии ЦВО. Объективный контроль качества выполнения учебно-боевых задач вели расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10».

Справочно:

Принцип «везде фронт» характеризуется очаговым характером, отсутствием четкой линии фронта и тыла, требующих от войск высокой боевой и тыловой автономности, а также способности длительно вести боевые действия.

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