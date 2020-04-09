09.04.2020 (18:28)

Более 100 тыс. личных дел призывников были изучены в военкоматах ЦВО с начала апреля

С начала весеннего призыва на военную службу, который стартовал 1 апреля, сотурдники военных комиссариатов Центрального военного округа (ЦВО) изучили более 100 тысяч личных дел призывников.

В настоящее время в военных комиссариатах округа завершается изучение поступивших из медицинских и образовательных организаций и правоохранительных органов документов призывников, характеризующих уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества молодых ребят.

На сегодняшний день эта работа завершена в отношении более чем 100 тысяч призывников. Юноши в военкоматы не вызываются, сотрудники военных комиссариатов общаются с ними по телефону и посредством видеосвязи.

В военных комиссариатах 28 субъектов РФ в границах ответственности военного округа начали работу «горячие линии» по вопросам призыва. Обращающихся призывников информируют о переносе сроков явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования, о порядке и сроках работы призывных комиссий и консультируют по другим интересующим вопросам.

Всего этой весной с территории регионов дислокации ЦВО будет призвано на военную службу около 52 тыс. молодых людей. На территории ЦВО призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации – за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице