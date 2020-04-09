09.04.2020 (18:14)
Военнослужащие российской военной базы Кант в Киргизии сдали более 20 литров крови для больных республиканского госпиталя в Бишкеке
Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант сдали более 20 литров крови для больных республиканского госпиталя в Бишкеке. Перед сдачей крови и ее компонентов всем военнослужащим были проведены экспресс-анализы, замер температуры и проведено собеседование с врачами-трансфузиологами выездной бригады.
Кровь и ее компоненты будут использоваться киргизскими врачами для спасения пострадавших, лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями.
Российские военнослужащие сдают кровь для киргизских лечебных учреждений не менее двух раз в год на протяжении 17 лет с момента формирования базы в 2003 году.
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